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CHP'li Özgür Karabat'tan Esenyurt Belediyesine Destek Açıklaması

Özgür Karabat, Esenyurt Belediyesi önünde Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto ederek demokrasi vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:05
CHP'li Özgür Karabat'tan Esenyurt Belediyesine Destek Açıklaması

Karabat'tan Esenyurt Belediyesi Üzerine Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediyesi önünde düzenlenen açıklamada, "Bizim demokrasi aşkımız ilelebet devam edecek ve Ahmet Özer buraya gelene kadar biz buraya sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Protesto İçin Bir Araya Geldiler

CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Deniz Demir, ayrıca CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile birlikte, Ahmet Özer'in tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla Esenyurt Belediyesi önüne geldiler.

Demokrasi Vurgusu ve Toplantı Talepleri

Karabat, burada gerçekleştirdiği konuşmada, belediye meclis üyelerinin yasal haklarını kullanma talebinde bulundu. "Belediye meclis üyelerimizin bir an önce, tamamının az önce fotoğraf çektiğimiz ve ziyaret ettiğimiz boş grup odamıza alınmasını ve denetim görevlerini icra etmelerini buradan rica ediyorum" dedi.

Polisin Bulunmasının Faydası Yok

Karabat, sabah saatlerinden itibaren Esenyurt Belediyesi önünde konuşlanan polislerin durumunu da eleştirdi. "Polisleri sabahtan itibaren Esenyurt Belediyesi önüne dikmenin kimseye faydası olmadığını" savunan Karabat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim demokrasi aşkımız ilelebet devam edecek ve Ahmet Özer buraya gelene kadar biz buraya sahip çıkmaya devam edeceğiz, demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yine önümüzdeki hafta başından itibaren de yeni dönemi Esenyurt Belediyesine, Esenyurtluya sahip çıkmak için planlayacağız."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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