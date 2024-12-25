CHP'li Öztürkmen'den Asgari Ücret Eleştirisi: 'Halk Açlık ve Yoksulluğa Terk Edildi'

CHP'li Öztürkmen, Yeni Asgari Ücret Üzerine Sert Eleştirilerde Bulundu

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yeni asgari ücret düzenlemesinin halkı açlık ve yoksulluğa terk ettiğini belirtti. Öztürkmen, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, iktidarın 'vatandaşı, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' vaadini yerine getirmediğini savundu.

Asgari Ücret ve Enflasyon Karşılaştırması

Öztürkmen, kiralardaki artışın %60'lara, vergilerdeki artışın ise %44'lere ulaştığını ifade ederek, asgari ücrete yapılan %30'luk zammın yetersiz olduğunu dile getirdi. 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenen net asgari ücretin birçok sendikanın açıkladığı rakamların çok altında kalması dikkat çekti.

Patronların Sevinci ve Halkın Yoksulluğu

Öztürkmen, yeni asgari ücretle yalnızca patronların memnun edildiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı: 'Halkı açlık ve yoksulluğa terk eden bu asgari ücreti kabul etmek mümkün değildir.'

2025 Yılı Zorlukları

2025 yılının vatandaşlar için oldukça zor geçeceğine dikkat çeken Öztürkmen, mevcut rakamlarla halkın umuda kavuşmasının mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca, asgari ücretin alım gücünün yılın ikinci ayında 20 bin liraya, yıl sonunda ise 15 bin liraya kadar düşeceğini öngördü.

İktidarın Ekonomik Başarısızlıkları

Öztürkmen, 'İktidarın ekonomideki tüm başarısızlığının faturası, ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize kesilmiştir. Devamı daha da sert gelecektir.' diyerek, mevcut ekonomik koşulların sürdürülemez olduğunu vurguladı.