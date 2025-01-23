CHP'li Öztürkmen'den Kartalkaya Otel Yangınına Sert Eleştiri

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öztürkmen, yangının arkasında yatan nedenleri “kar hırsı, siyasi kayırmacılık, denetimsizlik ve cezasızlık” olarak sıraladı.

“Canlarımızı Aldılar”

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, olayın sadece bir kaza değil, düpedüz cinayet olduğunu vurgulayarak, “Kaza da değil, kader de; düpedüz cinayet” ifadesini kullandı. 78 can kaybının bu nedenlerden dolayı yaşandığını belirten Öztürkmen, kural ihlallerine ve kuralsız uygulamalara tolerans gösterilemeyeceğini söyledi.

Halkın Güvenliği Öncelikli Olmalı

CHP'li Öztürkmen, vatandaşların can ve mal güvenliğinin “kar hırsına” feda edilemeyeceğini, iktidarın inşaat ve otel lobisinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla yıllar önce itfaiye denetimlerini kaldırdığını iddia etti.

Ümit Özdağ'ın Tutuklanması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması konusuna da değinen Öztürkmen, Özdağ'ın gözaltına alınma gerekçesinin 4-5 yıl önceki sosyal medya paylaşımları olduğunu belirtti ve bu durumun adaletsizliğine dikkat çekti.

Öğretmen Adaylarının Adalet Arayışı

Öztürkmen, mülakat değerlendirmelerinde mağduriyet yaşayan öğretmen adaylarına da değinerek, farklı illerden Ankara'ya gelerek adalet arayan bu adayların, uzun süre sınava hazırlandıkları halde kontenjan dışı kalmalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mülakat puanlarının doğru toplanmadığını ve adayların başvurularının reddedildiğini vurguladı.