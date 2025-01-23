DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,2 -0,17%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.634.301,38 2,32%

CHP'li Öztürkmen'den Kartalkaya Otel Yangınına Sert Eleştiri

CHP'li Öztürkmen, Kartalkaya'daki felaketi kar hırsı ve denetimsizlikle ilişkilendirerek, 78 can kaybının sorumlularını sorguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:19
CHP'li Öztürkmen'den Kartalkaya Otel Yangınına Sert Eleştiri

CHP'li Öztürkmen'den Kartalkaya Otel Yangınına Sert Eleştiri

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öztürkmen, yangının arkasında yatan nedenleri “kar hırsı, siyasi kayırmacılık, denetimsizlik ve cezasızlık” olarak sıraladı.

“Canlarımızı Aldılar”

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, olayın sadece bir kaza değil, düpedüz cinayet olduğunu vurgulayarak, “Kaza da değil, kader de; düpedüz cinayet” ifadesini kullandı. 78 can kaybının bu nedenlerden dolayı yaşandığını belirten Öztürkmen, kural ihlallerine ve kuralsız uygulamalara tolerans gösterilemeyeceğini söyledi.

Halkın Güvenliği Öncelikli Olmalı

CHP'li Öztürkmen, vatandaşların can ve mal güvenliğinin “kar hırsına” feda edilemeyeceğini, iktidarın inşaat ve otel lobisinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla yıllar önce itfaiye denetimlerini kaldırdığını iddia etti.

Ümit Özdağ'ın Tutuklanması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması konusuna da değinen Öztürkmen, Özdağ'ın gözaltına alınma gerekçesinin 4-5 yıl önceki sosyal medya paylaşımları olduğunu belirtti ve bu durumun adaletsizliğine dikkat çekti.

Öğretmen Adaylarının Adalet Arayışı

Öztürkmen, mülakat değerlendirmelerinde mağduriyet yaşayan öğretmen adaylarına da değinerek, farklı illerden Ankara'ya gelerek adalet arayan bu adayların, uzun süre sınava hazırlandıkları halde kontenjan dışı kalmalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mülakat puanlarının doğru toplanmadığını ve adayların başvurularının reddedildiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yarıyıl Tatilinde Zanaat Atölyeleri Öğrencilere Kapılarını Açtı
2
Kanarya Adaları'na 800'den Fazla Düzensiz Göçmen Geldi
3
Avustralyalı İnsan Hakları Grubu, Hükümetten İsrail İle İlişkileri Askıya Almasını Talep Etti
4
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Alp Mercan Toprağa Verildi
5
Rusya, Donetsk'te Solenoye Yerleşimini Kontrolüne Aldı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı Ağırladı
7
Brezilya'daki Orman Yangınları: 2024'te İtalya'nın Yüzölçümünden Daha Büyük Alan Yandı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları