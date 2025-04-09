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CHP'li Şahbaz, İsrail'in Saldırılarını ve İBB Üzerindeki Soruşturmaları Kınadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve İBB üzerindeki yolsuzluk soruşturmalarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:11
CHP'li Şahbaz, İsrail'in Saldırılarını ve İBB Üzerindeki Soruşturmaları Kınadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'dan Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 23 Mart'ta Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı. Şahbaz, bu saldırıların Filistin Kızılayına ait ambulanslara ve sağlık çalışanlarına yönelik bir katliam olduğunu vurgulayarak, "Bu olay, uluslararası hukuka, vicdan hukukuna ve savaş hukukuna açıkça aykırı bir savaş suçu, insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.

İBB Soruşturmalarına Eleştiri

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarını da eleştiren Şahbaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çeşitli belediye başkanlarının tutuklanmasını anayasa ve hukuk dışı bir darbe girişimi olarak nitelendirdi.

Şahbaz, "Bu tutuklamalar, partilerine kayyum atama hazırlığını da içeriyor," diyerek, izinsiz gösterilerde tutuklanan vatandaşların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mahir Polat'ın Durumu Üzerine Açıklamalar

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık sorunları nedeniyle hayati tehlike içinde olduğunu savunan Şahbaz, sosyal adalet vurgusu yaparak, "Mahir Polat'ın tutuksuz yargılanması gerekiyor. Hükümet, kendi siyasi çıkarları için insan hayatını tehlikeye atmamalıdır." dedi.

İsrail'in İnsanlık Dışı Saldırılarına Yanıt

Şahbaz, ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yarattığı insanlık dramına dikkat çekerek, "İsrail'in bu eylemleri, 1949 Cenevre Sözleşmeleri'ne aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olarak, Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz," dedi. Uluslararası toplumu, İsrail'in eylemlerine karşı harekete geçmeye ve bağımsız bir soruşturma başlatmaya çağıran Şahbaz, sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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