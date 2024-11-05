CHP'li Sarıbal: 2025 Bütçesi Tarıma Yetersiz Destek Sunuyor

CHP'li Orhan Sarıbal'dan Tarıma Yetersiz Destek Eleştirisi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı bütçesinde tarıma ayrılan desteklerin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Sarıbal, "Gelecek yıl, iktidarın kendi döneminde tarıma en düşük oranda destek vereceği bir sene olacak," dedi.

Tarım Alanında Düşüş ve İstihdam Sorunları

Sarıbal, Türkiye'nin tarım alanında yaşadığı sorunlara ilişkin rakamlar paylaşarak, 2002 yılında üretim yapılan 266 milyon dönüm tarım alanının 239 milyon dönüme düştüğünü ve Gayri Safi Milli Hasıla içinde tarımın payının yüzde 50 oranında eridiğini belirtti. Ayrıca, tarımdaki istihdamın yüzde 14'e gerilediğini ve hayvan varlığının son iki yılda 6,6 milyon azaldığını ifade etti.

Tarım Destekleme Politikalarının Yetersizliği

Sarıbal, kalkınmış ülkelerde tarım planlamasının temel aracının destekleme politikaları olduğunu vurgulayarak, "Bu iktidar, 2006 yılında bir kanun çıkararak 'GSMH'nin yüzde 1'ine denk gelecek şekilde tarımı destekleyeceğiz' dedi. Ancak 2007-2023 yıllarında tarımsal destekler, maalesef yüzde 1 bile olmadan, daha da aşağıya düştü. Şimdi 2025 bütçesinde bu destekler 5'te 1'ine inmiş durumda," şeklinde konuştu.

Çiftçiler ve Üreticiler İçin Çözüm Şart

CHP'li Orhan Sarıbal, 2025 yılı bütçesinin halkın, çiftçinin, emekçinin ve üreticinin bütçesi olamayacağını belirterek, iktidar değişmeden çiftçilerin sorunlarının çözülemeyeceğini savundu.