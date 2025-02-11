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CHP'li Sarıbal, Alkollü İçeceklerden Alınan Yüksek Vergileri Eleştirdi

Orhan Sarıbal, alkollü içki vergilerinin yüksekliğini eleştirerek, bu durumun kaçak içki üretimini teşvik ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:09
CHP'li Sarıbal, Alkollü İçeceklerden Alınan Yüksek Vergileri Eleştirdi

CHP'li Sarıbal, Yüksek Alkollü İçecek Vergilerini Eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, alkollü içkilerdeki fahiş vergi yükünün azaltılması gerektiğini ifade etti. Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, günümüzde sıkça gündeme gelen taklit ve sahte gıda konularının sorumlusunun hükümetin yürüttüğü vergi politikası olduğunu savundu.

Pahalı İçki Yüzünden Kaçak Üretim Artıyor

Halkın pahalı içkiyi alamadığı için ucuz ürünlere yöneldiğini belirten Sarıbal, bu ucuz içkilerin sahte çıkmasının insan hayatını tehlikeye attığını vurguladı. Öte yandan, artan vergilerin kaçak içki üretimini teşvik ettiğini öne sürdü.

Hükümetin Vergi Gelirleri Dikkat Çekti

Bu yıl alkollü içkilerden 170 milyar 750 milyon 672 bin, tütün mamullerinden ise 455 milyar 664 milyon 231 bin lira vergi toplayacağını hatırlatan Sarıbal, "Vatandaş vergi vermiyor, hükümet haraç topluyor. Ödediğin şey vergi değil, haraç. Şu anda iktidar, bir litre içkiden halkın ödediği paranın 5'te 3'ünü kendisi alıyor," dedi.

Alkol Vergisi ve Kamu Sağlığı

Binlerce bayinin ödenemeyecek borçları olduğuna dikkat çeken Sarıbal, alkollü içkilerdeki yüksek vergi yükünün bir an önce azaltılması, denetimlerin artırılması ve kamu sağlığı için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. "Göz göre göre ölüm istemiyoruz. Halkın sağlığını, yaşam hakkını daha fazla risk altına sokmayın," sözleriyle durumu eleştirdi.

Çiftçilerin Sorunları da Gündemde

Sarıbal, ayrıca çiftçilerin yaşadığı sıkıntılara da değinerek, çok sayıda üreticinin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu belirtti.

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