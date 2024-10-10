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CHP'li Sarıbal'dan Gar Saldırısına Dikkat Çekici Açıklama

Orhan Sarıbal, gar katliamını asla unutturmayacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:04
CHP'li Sarıbal'dan Gar Saldırısına Dikkat Çekici Açıklama

CHP'li Orhan Sarıbal’ın Açıklamaları

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde yaşanan ve DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği terör saldırısını unutturmayacaklarını ifade etti.

Saldırıyı Unutmayacağız

Sarıbal, "Bütün itibarsızlaştırmalara rağmen gar katliamını asla unutmayacağız, unutturmayacağız." diyerek, bu acı olayı hatırlatmanın önemine değindi.

Saldırı ve Sonrası

Sarıbal, saldırıda yaşamını yitirenleri andı. "Başkentin merkezinde emek, barış ve demokrasi gönüllüleri bir araya gelmişti ama ne yazık ki o gün Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en acı sivil katliamı yaşandı," sözleriyle trajediyi özetledi. Ayrıca, yaralananların bir kısmının halen tedavi gördüğünü, hayatını kaybedenlerin yakınlarının mağduriyetinin sürdüğünü belirtti.

Soruşturma Eleştirisi

Sarıbal, saldırının ardından yürütülen soruşturmalara da tepki göstererek, "Saldırının tetikçileri cezalandırıldı, ancak azmettirici ve sorumluların peşine kimsenin düşmediğini" öne sürdü. Böylelikle, yeni katliamların yaşanmaması için bu olayların unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

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