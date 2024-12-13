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CHP'li Sarıbal: İktidar Rakamlarla Halkı Kandırıyor

CHP'li Orhan Sarıbal, iktidarın bütçe rakamlarıyla halkı yanıltığını ve çiftçinin ciddi sıkıntılar içinde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:59
CHP'li Sarıbal: İktidar Rakamlarla Halkı Kandırıyor

CHP'li Orhan Sarıbal, İktidarın Rakam Manipülasyonunu Eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında hükümetin bütçe verileriyle halkı kandırdığını öne sürdü. Sarıbal, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Sarıbal, bütçenin vergilerle halktan toplanarak oluşturulduğunu belirtirken, iktidarın bütçe hakkına dair herhangi bir açıklama yapmadığını vurguladı. 2025 yılı bütçesinin 14 trilyon 700 milyar lira olduğunu ve tarıma ayrılan payın yalnızca 438 milyar lira olduğunu aktaran Sarıbal, Tarım Kanunu gereğince bu rakamın 615 milyar lira olması gerektiğini ifade etti.

Çiftçilerin artan borçları hakkında konuşan Sarıbal, 2025 yılı itibarıyla çiftçilerin yem, su, elektrik, mazot, gübre, tarım ilacı ve işçilik için en az 1,5 trilyon lira harcama yapmayı planladığını belirtti.

Hükûmetin tarımsal destekleme konusundaki yetersizliklerine dikkat çekerek, “Çiftçiye 22 yılda ödenmesi gereken 1,84 trilyon lira var. Şu ana kadar yapılan ödeme 493 milyar lira. Arada 1,3 trilyon lira fark var.” açıklamasını yapan Sarıbal, çiftçinin 784 milyar lira borcu olduğunu ve iktidarın çiftçilere olan alacaklarını yerine getirmediğini ifade etti.

Sarıbal, “2025 yılı bütçesi çiftçiyi öldüren bir bütçedir.” diyerek bu konuda iktidarı sert bir dille eleştirdi.

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