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CHP'li Sarıbal: Kahramanmaraş'ta Depremzedelerin Yanındayız

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta depremzedelerin acılarını paylaşacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:48
CHP'li Sarıbal: Kahramanmaraş'ta Depremzedelerin Yanındayız

CHP'li Sarıbal, 6 Şubat'ta Depremzedelerle Bir Araya Geliyor

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geleceğini ve onların acılarını paylaşacaklarını açıkladı. Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlattı.

İktidarın Yetersizliğine Dikkat Çekti

Sarıbal, hükümetin deprem bölgesinde yalnızca 250 bin konut yapabildiğini belirterek, depremler konusunda ders alınmadığını ve yaraların henüz sarılmadığını savundu. Bu ifadeleriyle hükümetin eksikliklerini eleştirerek, Türkiye’nin bu tür felaketlerden yeterince ders çıkarmadığını vurguladı.

Tarım Politikalarına Eleştiri

Milletvekili Sarıbal, aynı zamanda hükümetin tarım politikalarını da eleştirerek, Avrupa Birliği'nin ortak bütçesinin yüzde 33'ü tarıma ayrılırken, Türkiye’de bu oranın yüzde 1 bile olmadığını ifade etti. Bu durumun Türkiye'deki üreticileri zor durumda bıraktığını, mazot ve diğer girdi maliyetlerini karşılamakta güçlük çektiklerini belirtti.

Sarıbal, üreticilerin borçlarını ödeyemediğine dikkat çekerek, sektörün yaşadığı krizle ilgili endişelerini dile getirdi.

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