CHP'li Sarıbal: Tarım Sektöründe Çalışan Oranı Düşüşte

Tarım Sektöründe İstihdam Oranı Düşüyor

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tarım sektöründeki gelişmelere dikkat çekti. Sarıbal, 2002 yılında tarım sektöründe çalışanların toplam istihdam içindeki oranının yüzde 35 iken, günümüzde bu oranın yüzde 14,7'ye düştüğünü belirtti.

İthalatçı Ülke Olma Sorunu

Sarıbal, Türkiye'nin tarım alanında ithalatçı bir ülke konumuna geldiğini savundu ve bu durumun toplum üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı.

Basın Emekçilerine Destek

Ayrıca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın emekçilerinin gerçek haber alma hakkını sağladıklarını ifade etti. Sarıbal, gazetelerle internet haber sitelerinin birleştirilmesi yönünde yapılan baskılar hakkında da bilgi verdi.

Tokat'tan örnek veren Sarıbal, burada 5 gazete ve 5 internet haber sitesinin varken, baskılar sonucunda yalnızca 1 gazete ve 1 internet haber sitesinin kaldığını belirtti. Bu durumun, 40 kişinin işsiz kalmasına yol açtığını vurguladı.