CHP'li Sarıbal: Tarım Sektöründe Çalışan Oranı Düşüşte

CHP'li Orhan Sarıbal, tarım sektöründe istihdam oranının 2002'deki yüzde 35'ten, şu anda yüzde 14,7'ye düştüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:05
CHP'li Sarıbal: Tarım Sektöründe Çalışan Oranı Düşüşte

Tarım Sektöründe İstihdam Oranı Düşüyor

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tarım sektöründeki gelişmelere dikkat çekti. Sarıbal, 2002 yılında tarım sektöründe çalışanların toplam istihdam içindeki oranının yüzde 35 iken, günümüzde bu oranın yüzde 14,7'ye düştüğünü belirtti.

İthalatçı Ülke Olma Sorunu

Sarıbal, Türkiye'nin tarım alanında ithalatçı bir ülke konumuna geldiğini savundu ve bu durumun toplum üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı.

Basın Emekçilerine Destek

Ayrıca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın emekçilerinin gerçek haber alma hakkını sağladıklarını ifade etti. Sarıbal, gazetelerle internet haber sitelerinin birleştirilmesi yönünde yapılan baskılar hakkında da bilgi verdi.

Tokat'tan örnek veren Sarıbal, burada 5 gazete ve 5 internet haber sitesinin varken, baskılar sonucunda yalnızca 1 gazete ve 1 internet haber sitesinin kaldığını belirtti. Bu durumun, 40 kişinin işsiz kalmasına yol açtığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda Türkiye'nin Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Devlet Desteği ile Genç Gıda Mühendisi Besiciliğe Adım Attı
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Modeli'ni Tanıttı
4
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek
5
Yalova'da Kaçak Midye Avcılığına Büyük Ceza: 653 Bin Lira
6
NATO'dan Ukrayna'ya Kritik Çağrı: 'En İyi Konuma Getirin'

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak