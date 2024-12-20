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CHP'li Sarıgül: 2025 Bütçesi Temel İhtiyaçları Karşılamıyor

CHP'li Mustafa Sarıgül, 2025 yılı bütçesinin temel ihtiyaçları karşılamadığını ve adaletsiz olduğunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:53
CHP'li Sarıgül: 2025 Bütçesi Temel İhtiyaçları Karşılamıyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2025 yılı bütçesinin temel insan ihtiyaçlarına yanıt vermediğini savunarak, bu bütçenin adaletsiz olduğunu ifade etti.

Sarıgül, 2025 bütçesinin Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilere, esnafa ve çiftçiye pay ayrılmadığını belirtti. Bütçedeki vergi gelirlerinin yüzde 30'unun doğrudan, yüzde 70'inin dolaylı vergilerden oluştuğunu vurgulayarak, bu vergilerin dar gelirli vatandaşlar üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu söyledi.

CHP'li Sarıgül, bütçenin 86 milyon insanın hayatını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, “Bütçede eğitime, sağlığa, sosyal sorunlara yeteri kadar pay ayrılmadığı için suç oranları artıyor.” dedi. Atanmayan öğretmen sayısındaki artışın, taşeron işçilerin kadroya alınmamasının ve büyüyen işsizlik sorununun bu adaletsiz bütçeyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Sarıgül, 2025 yılı bütçesini “borç ve faiz bütçesi” olarak nitelendirerek, bu durumun halkın yaşam standartlarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamada...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamada...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

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