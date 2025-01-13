CHP'li Sarıgül, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki Gösterdi

Mustafa Sarıgül, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasını eleştirerek hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:11
CHP'li Sarıgül, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki Gösterdi

CHP'li Sarıgül'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Gözaltına Alınmasına Tepki

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına karşı çıktı. Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki bu durumu kuvvetle eleştirdi.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Sarıgül, bu tür uygulamaların hukukun üstün olduğu ülkelerde asla rastlanamayacağına işaret etti. Yerel seçimlerin ardından CHP'nin başarılı sonuçlarının eğilimiyle ilgili olarak, bu tür görüşmelerin yapılmasının amaçlandığını savundu.

Demokrasi Üzerindeki Baskı

Siyasi kararlarla milli iradenin hiçe sayıldığını dile getiren Sarıgül, "Kayyum atamak, sabaha karşı gözaltı yapmak ve icra takipleri, AK Parti’nin demokrasinin kurum ve kurallarına ne denli önem vermediğinin açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kamu İşçilerinin Yanında

Mustafa Sarıgül, kamu işçilerinin iş bırakma eylemini desteklediğini belirterek, işçi, memur, esnaf, çiftçi ve emeklilerin sesinin iktidar tarafından duyulmasını talep etti.

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