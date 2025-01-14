CHP'li Sarıgül'den Mahkumlar İçin Acil Af Çağrısı

CHP'li Sarıgül, Mahkumlar İçin Af Çağrısında Bulundu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, cezaevlerinde bulunan mahkumlar için acil bir af çağrısı yaptı. Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde 90 binin üzerinde vatandaşın yalnızca uyuşturucu kullanmaktan dolayı yattığını belirtti.

Uyuşturucu Kullanımı ve Toplumsal Etkiler

Sarıgül, bu mahkumların çoğunun uyuşturucu satmadığını, aksine bazı bireyler tarafından belirli durumlara sürüklendiklerini ifade etti. Bu durumun, aileleri ve toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Bunların anne ve babaları büyük bir sıkıntı içinde, binlerce çocuk cezaevinde dünyaya geldi, daha hayatla buluşamadılar” dedi.

Vicdani Bir Çağrı

Parlamentoya yaptığı bu çağrının bir vicdan çağrısı olduğunu vurgulayan Sarıgül, “Cezaevlerinde kapasitenin üzerinde çok büyük bir artış oldu. Toplumda af için büyük bir beklenti oluştu” şeklinde konuştu. Sarıgül, bu durumun siyasi değil, insani bir mesele olduğunu ifade etti.