CHP'li Sarıgül, Eğitime Ayrılan Payın Artırılmasını Talep Etti

CHP'li Sarıgül'den Eğitime Destek Çağrısı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, eğitime ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini vurguladı. Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin temel meselesinin eğitim olduğunu belirterek, "Biz cehaleti yenemezsek, narin yavrularımızı koruyamayız." ifadesini kullandı.

Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sarıgül, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için herkesin sorunsuz bir dönem geçirmesini dilerken, Diyarbakır'da hayatını kaybeden Narin Güran'ı hatırlatarak, "Bu kötülüğün nedeni inanın ki cehalettir." dedi.

Öğrencilerin üçte birinin kahvaltı yapamadığını ve birçok öğrencinin beslenme çantalarının boş olduğunu dile getiren Sarıgül, "Devlet okullarında öğrenciler için ücretsiz süt, su ve öğle yemeği sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

Öğretmenler İçin Öneriler

Sarıgül, öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında maaş aldığını belirterek, "Dünyanın en iyi müfredatını yapsanız da öğretmeniniz mutsuzsa, nasıl başarılı olabilirsiniz?" diye vurguladı. Öğretmenlerin maaşlarının artırılması gerektiğini savunan Sarıgül, taşımalı eğitim uygulamasına son verilmesi ve köy okullarının açılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiyesi verilmesi gerektiğini belirtirken, nitelikli eğitim ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.