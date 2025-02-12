CHP'li Sarıgül: İliç Komisyonu Raporu Tamamlanmak Üzere

İliç Maden Kazası Üzerine Komisyon Raporu Yolda

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunun son aşamasına geldiğini bildirdi.

Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinliklerinde bulunurken maden ocağındaki heyelan haberini aldığını aktardı. Yaşanan acıları paylaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Sarıgül, toprak altında kalan 9 cana ulaşma konusunda güçlerinin yetmediğini dile getirdi.

Konunun araştırılması için gereken adımların atıldığını belirten Sarıgül, kendisinin de muhalefet partisi milletvekili olarak Komisyonun Başkanlık Divanı'nda görev aldığını ifade etti. Komisyon raporunun son durumuna ilişkin bilgi veren Sarıgül, şöyle konuştu: "İliç Komisyonunun raporu şu anda bitmek üzere. Rapor, Komisyon Başkanından bizlere gelecek. Biz de CHP olarak görüş ve düşüncelerimizi rapora yazacağız. Daha sonra rapor Genel Kurul'da görüşülecek."

Sarıgül, madenin çıkarılmasına karşı olmadıklarını ancak insan hayatının her şeyden daha değerli olduğunu vurguladı. "Kimse, 'Bu maden çıkarılmasın, heba edilsin.' demiyor. Ama hiçbir şey de insan hayatından değerli değildir." dedi.