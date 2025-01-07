CHP'li Sarıgül, Mahkumlar İçin Af Düzenlemesi Talep Etti

CHP'li Sarıgül'den Af Düzenlemesi Çağrısı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni bir yargı paketi önerileceğini açıkladı. Sarıgül, bu yargı paketine af düzenlemesinin eklenmesini şart olarak gördüğünü ifade etti.

Esnafın Yaşadığı Zorluklar

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ulus Hali'ni ziyaret ettiğini ve esnaf ile vatandaşlarla görüşmeler yaptığını aktaran Sarıgül, esnafın işlerinin azaldığını ve alışverişe gelenlerin pahalılıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Ayrıca, esnafın devlete olan borçlarının yapılandırılması talebinde bulunduğu bilgisini verdi.

Haksızlığa Uğrayanlar İçin Sesleniş

Sarıgül, çözüm arayışında olan topluma seslenerek, "Toplumda büyük bir beklenti var. Pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılamalar yapıldı. Af düzenlemesinin bu yargı paketine eklenmesini şart olarak görüyorum. Buradan Türkiye'min vicdanına sesleniyorum, 'Affet Türkiye'm. Haksızlığa uğramışlar için, annelerin hasretini dindirmek için 'Affet Türkiye'm.'" ifadelerini kullandı.

Ehliyet Cezalarında Af Talebi

Son olarak, insan canına kastetmemiş ve madde bağımlısı olmayan sürücülerin ehliyet cezalarının affedilmesi talebinin de altını çizen CHP’li Sarıgül, bu konuda destek beklediğini vurguladı.