CHP'li Sibel Suiçmez'den Sahipsiz Hayvanlar Üzerine Eleştiriler

CHP'li Sibel Suiçmez'in Eleştirileri

TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanun teklifinin uygulanmasının imkansız olduğunu vurguladı. Suiçmez, "Bu teklif, hiçbir şeye çözüm üretmeyecektir. Hala geç değil, gelin bu yasa teklifini geri çekin." şeklinde konuştu.

Yeni Sorunlar Yaratma Riski

Suiçmez, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, söz konusu kanun teklifinin mevcut sorunları çözmek yerine yeni sorunlar ortaya çıkaracağını ifade etti. Bunun yanı sıra, yerel yönetimlere getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan personel, bütçe ve diğer kaynakların göz önünde bulundurulmadığını savundu.

Suiçmez, "Bu yasa teklifi, sadece yerel yönetimlerin üzerindeki yükü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut kaynakların etkin kullanımını da engelleyecektir. Yerel yönetimlerin bu kadar kısa sürede, sadece 4 milyon sahipsiz hayvana bakacak tesisler inşa etmesi bekleniyor ki bu oldukça gerçekçi bir yaklaşım değildir." dedi.

Bütçe Yetersizliği ve Hayvan Hakları

Bütçe yetersizliğinin, hayvanların bakımı, sağlık hizmetleri ve beslenme ihtiyaçlarını olumsuz etkileyeceğini belirten Suiçmez, yeterli eğitimli personelin bulunmamasının, hayvan bakımevlerinin işleyişini olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etti:

"Hayvan bakımevlerine yeterli kapasiteye sahip olanlar da bulunmamaktadır. Bu kanlı yasayı Meclis’ten çıkarmayın. Hayvan popülasyonu sorununu kabul ediyoruz; bunu sokakların hem insanlar hem de hayvanlar için güvenli olmasını istiyoruz. Ancak çözüm, hayvanları öldürmek değil, kısırlaştırma ve aşılama kampanyalarıyla hayvan popülasyonunu azaltmaktır."

Suiçmez, bu yasa teklifinin zaten uygulanamayacak bir öneri olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Birlikte daha nitelikli, hayvanların ve insanların aynı ortamda güvenle yaşayabileceği bir çözüm üretme çağrısında bulundu.