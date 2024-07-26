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CHP'li Sibel Suiçmez: Fındık Taban Fiyatı 160-180 Lira Olmalı

CHP'li Sibel Suiçmez, fındık taban fiyatının en az 160-180 lira olması gerektiğini belirtti ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:21
CHP'li Sibel Suiçmez: Fındık Taban Fiyatı 160-180 Lira Olmalı

Fındık Üreticileri için Acil Destek Çağrısı

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, fındık üreticisinin emeğinin karşılanması için taban fiyatının 160-180 lira arasında olması gerektiğini savundu.

Üretici Sorunlarına Dikkat Çekti

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın FİSKOBİRLİK'i işlevsiz hale getirdiğini belirtirken, yıllardır yüksek rekolte gösterilerek alım fiyatlarının düşürüldüğünü ileri sürdü.

Öneriler ve Talep

Suiçmez, fındık fiyatlarının rekolteye göre değil maliyet analizine göre belirlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Tarım ve Ticaret Bakanlıkları'nın fındık pazarlama konusunda etkin bir şekilde görevlendirilmesi ve ihracatta yeni pazarlar açılması gerektiğini vurguladı.

Üreticilerin Cevabı Sert Olabilir

Sibel Suiçmez, "Fındık taban fiyatı belirtilen rakamın altında olursa, Karadenizli üreticilerin cevabı çok sert olacaktır." diyerek, üreticinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Sokak Hayvanları Üzerine Eleştiriler

Bunun yanı sıra, Suiçmez, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut yasal düzenlemeleri eleştirerek, daha sürdürülebilir ve bilimsel temellere dayalı çözümler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

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