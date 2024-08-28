CHP'li Suat Özçağdaş'tan KPSS Açıklaması

CHP'li Suat Özçağdaş Bilecik'te Eğitim Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bilecik'te düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" etkinliğinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, KPSS sonuçlarıyla öğretmen atamalarının bir gün içinde yapılması gerektiğini ve Danıştay kararını beklemenin şart olmadığını vurguladı.

Bakanlığın Öğretmen Atamaları için Danıştay Sonucunu Beklemesi Yanlış

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin öğretmen ataması için Danıştay sonucunun beklendiğine dikkat çekti. Özçağdaş, "Siyaset, vaatler ve sözler üzerinedir. Türkiye'de verilen sözlerin tutulması gerekiyor. Mülakat uygulamasını bir değerlendirme aracı olmaktan çıkarın. KPSS sonuçlarıyla bir gün içinde tüm öğretmenlerimizi atayın. Danıştay sonucunu beklemenize gerek yok," ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline Dair Eleştiriler

Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili olarak da Danıştay'da bir dava olduğunu hatırlatarak, "Bu projeyi hayata geçirmeden önce yargı sürecinin sonuçlanmasını beklemelisiniz. Türkiye'yi bu cendereye sokmayın," şeklinde konuştu.

Toplantıya Katılan İsimler

Etkinlikte CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve diğer partililer de yer aldı. Toplantının ardından Özçağdaş, partinin il başkanlığını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Bilecik'teki Vadi Park Sosyal Tesisi'nde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Bilecik'teki Vadi Park Sosyal Tesisi'nde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Bilecik'teki Vadi Park Sosyal Tesisi'nde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Bilecik'teki Vadi Park Sosyal Tesisi'nde basın toplantısı düzenledi.