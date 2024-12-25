CHP'li Suiçmez: Asgari Ücret Kabul Edilemez!

CHP'li Suiçmez, Asgari Ücretin Yetersiz Olduğunu Açıkladı

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklanan asgari ücretin kabul edilemez nitelikte olduğunu belirtti.

Suiçmez, partisi olarak 2025 yılı bütçesinin halkın bütçesi olmadığını ve vergi ile gelir adaletsizliğini artıracağını defalarca dile getirdiklerini vurguladı.

Asgari Ücrette Artış Talebi

Asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade eden Suiçmez, bu talebi başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere tüm parti örgütleriyle dile getirdiklerini söyledi.

“Baskın ve işçi temsilcilerinin katılmayı reddettiği bir toplantı sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklanan asgari ücret kabul edilemez niteliktedir.” diyen Suiçmez, belirlenen 22 bin 104 lira asgari ücretin hiçbir veriyle açıklanamayacağını belirtti.

Suiçmez, asgari ücret artış oranının, yeniden değerleme oranının ve işverene asgari ücret desteği artış oranının altında kalmasının iktidarın yanlış ekonomi politikalarının sonucu olduğunu ifade etti.

Açlık Sınırının Altında

Asgari ücretin, vatandaşın cebine girmeden açlık sınırının altında kaldığını iddia eden Suiçmez, “Biz '30'un altında yokuz' derken sadece bir maaş artışından bahsetmiyoruz. Hakkaniyetli ve insan onuruna yakışır bir yaşamı talep ediyoruz.” dedi.

Suiçmez ayrıca, Sayın Işıkhan'ın Peygamber Efendimizin işçiye hakkını verin öğüdünden alıntı yaptığını belirterek, bu söylemiyle zaten beyan edilen sefalet ücretinin çeliştiğini vurguladı.

“Genel Başkanımız Özgür Özel'in de dediği gibi; şimdi işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyoruz. Biz onlarla birlikteyiz; yan yana, omuz omuza bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” şeklinde son sözlerini tamamladı.