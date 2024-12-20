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CHP'li Suiçmez'den 2025 Bütçesine Sert Eleştiri: Faiz Ödemeleri Yüzde 13

CHP'li Sibel Suiçmez, 2025 yılı bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan payı eleştirerek, sosyal yardımların yetersizliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:06
CHP'li Suiçmez'den 2025 Bütçesine Sert Eleştiri: Faiz Ödemeleri Yüzde 13

İktidarın Bütçe Politikasına Eleştiri

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan harcamanın oranının yüzde 13, sosyal yardım harcamalarının oranının ise yüzde 4,4 olduğunu eleştirdi. Meclis'teki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Suiçmez, ülkenin tarihinin en zor ekonomik krizlerinden birini yaşadığını belirtti.

Bütçenin Geçerliliği Üzerine Yorumlar

Suiçmez, 2025 yılı bütçesinin halkın ihtiyaçlarına cevap vermediğini öne sürerken, bütçenin AK Parti ve MHP oylarıyla onaylanıp kabul edileceğini vurguladı. Bütçenin sosyal adalet anlayışından uzak, vatandaşı hiçe sayan bir yaklaşımla hazırlandığını ifade eden Suiçmez, kadın mücadelesine, taşeron işçilere ve öğretmenlere bütçeden pay ayrılmadığını savundu.

Suiçmez, "Bu bütçede 2025 yılı merkezi yönetim bütçe harcamaları için faiz ödemelerinin oranı yüzde 13 ve sosyal yardım harcamalarının oranı yüzde 4,4 olarak belirlenmiştir" dedi.

Maraş Katliamı İçin Hatırlatmalar

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise aynı basın toplantısında 19-26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta yaşanan olayları anarak, bu sürecin bir toplumsal ayrışmayı ve korkuları derinleştirdiğini ifade etti. Sarıbal, Maraş Katliamı'nın bir insanlık suçu olduğunu belirterek, "zamanaşımı olamaz" dedi.

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