CHP'li Suiçmez'den UYAP Verileriyle İcra Artışı Vurgusu

CHP'li Suiçmez, İcra Dosyalarındaki Artışı Değerlendirdi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) verilerinin, icra dosyalarındaki artışı net bir şekilde gösterdiğini ifade etti. 14 Şubat itibarıyla icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının 22 milyon 509 bine ulaştığını belirtti.

Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Borçları Artıyor

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle başlatılan icra takiplerinin sürekli artış gösterdiğini dile getiren Suiçmez, “İcra dairelerine 1 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 artarak 1 milyon 340 bine yükselmiştir.” dedi.

Kesinti Cevapları Yetersiz

Suiçmez, borç nedeniyle elektrik ve doğal gaz aboneliklerinin kesilmesiyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın verdiği cevabı eleştirdi. Bakan Bayraktar, kesinti sebeplerinin “fatura ödenmesinin unutulması ve bankalardan kaynaklı problemler” şeklinde yanıtladı.

Suiçmez, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın soru önergeme verdiği cevap yazısında, borç nedeniyle kesinti uygulanan abonelerin üçte ikisinin elektriğinin aynı gün içerisinde, beşte dördünün ise bir hafta içinde bağlandığını belirtmişse de bu durum gerçekte ödeyememe halini ortadan kaldırmamaktadır.” şeklinde konuştu.

Ekonomik Problemler Göz Ardı Edilmemeli

Fatura borcunu peş peşe ödeyemeyen çok sayıda abone olduğuna dikkat çeken Suiçmez, halkın faturalarını ödeyemeyecek duruma gelmesinin arkasında yatan ekonomik sebeplerin masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.