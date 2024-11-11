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CHP'li Suiçmez, Noterlik Kanunu Teklifini Eleştirdi

CHP'li Sibel Suiçmez, Noterlik Kanunu teklifini Anayasa'ya aykırı buldu ve geri çekilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:06
CHP'li Suiçmez, Noterlik Kanunu Teklifini Eleştirdi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni sert bir dille eleştirdi.

Suiçmez, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, bu kanun teklifinin bir torba kanun niteliği taşıdığını ve 12 farklı kanunda önemli değişiklikler öngördüğünü belirtti. Özellikle, teklifte yer alan ve kendi tanımlamalarıyla "casusluk, etki ajanlığı" olarak adlandırdıkları düzenlemenin, Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri de kapsadığını vurguladı.

“Önümüze konulan bu etki ajanlığı yasası, Anayasa'mıza da aykırıdır. 9. Yargı Paketi'nde bu vardı, tepkiler nedeniyle çekilmişti. Şimdi tekrar ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar” diyen Suiçmez, teklifin yasalaşması durumunda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebileceğini açıkladı.

Suiçmez, “Bu yasa teklifi, geri çekilmelidir. Eğer bu yasa geçerse, STK'lerde çalışanlar, gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları, idarenin ve iktidarın keyfi uygulamaları ile yargının siyasi amaçlar için kullanılması durumunda ağır suçlamalarla karşı karşıya kalabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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