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CHP'li Suiçmez, Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Değerlendirdi

Sibel Suiçmez, özel hastanelerde denetim eksikliğinin bebekler için tehlike yarattığını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:07
CHP'li Suiçmez, Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Değerlendirdi

CHP'li Suiçmez Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "yenidoğan çetesine" ilişkin devam eden soruşturmayı ele aldı. Suiçmez, özel hastanelerin denetimlerinin yetersiz kalmasının, toplum sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Yenidoğan Çetesi ile İlgili İddialar

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekeye ilişkin görüşlerini aktaran Suiçmez, olayların çarpıcılığına dikkat çekerek, "Özel hastanelere, bebek acil hastalarını sevk eden bir suç örgütünün faaliyetleri ortaya çıkmıştır" ifadesini kullandı.

Sağlıkta Denetim Eksikliği Eleştirildi

Suiçmez, hükümetin sağlık politikalarını da eleştirerek, "Sağlık hizmetleri artık bir hak değil, bir kar aracı olarak görülüyor. Bu durum, kamu ve özel sağlık hizmetleri arasında büyük bir denetimsizliğe yol açıyor" dedi. Ayrıca, bebeklerin ticari çıkarlar uğruna kurban edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Adaletin Sağlanması İçin Tavizsiz Durulmalı

Suiçmez, "Bu suç örgütü, adalet arayışında olan savcıları tehdit ediyor. Bu durum, adaletin işleyişini durdurmaya çalışan korkunç bir girişimdir" şeklinde konuştu. Devletin bu tür tehditlere karşı kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayan Suiçmez, sağlık sistemindeki politikaların gözden geçirilmesi ve gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

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