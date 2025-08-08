DOLAR
CHP'li Taşcıer'den Toplu Sözleşme Eleştirisi: Kamu Emekçileri İçin Gerçekçi Değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecini eleştirerek kamu emekçilerini endişelendiren veriler paylaştı.

Taşcıer, Kamu Emekçilerinin Kaygılarını Dile Getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Taşcıer, bu sürecin teamüllerin dışında başlatıldığını vurgulayarak, bu koşullar altında kamu emekçileri lehine bir sonuç çıkmasının gerçekçi olmadığını ifade etti.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Protokolü

Geçen hafta imzalanan 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hakkında görüşlerini paylaşan Taşcıer, bu protokolün işçilerin sorunlarına çözüm sunmadığını belirtti. Ayrıca, memur ve memur emeklilerinin protokol sürecinde yaşanan gelişmeler nedeniyle endişe duyduğunu ifade etti.

Asgari Ücret ve Geçim Sınırları

Temmuz ayı itibarıyla açlık sınırının 26 bin 413 liraya, yoksulluk sınırının ise 86 bin 36 liraya yükseldiğini kaydeden Taşcıer, asgari ücretin Türkiye’de insanca yaşam hakkını ihlal edecek bir düzeye gerilediğini söyledi. "Asgari ücret, bugün geçim ücreti olmaktan çıkmış, açlık sınırının altında kalmıştır." diye konuştu.

Çalışma Süreleri ve Koşullar

Türkiye’de haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu, Avrupa ülkelerinde ise bu sürenin 33 saat olduğuna dikkat çeken Taşcıer, mağaza ve market sektöründe çalışan işçilerin uzun saatler boyunca düşük ücretlerle çalıştığını belirtti. Sosyal medyada yayımlanan bazı görüntülerin büyük zincir marketlerdeki kötü çalışma koşullarını ortaya koyduğuna işaret etti. Taşcıer, "Yorgunluktan bayılan kasiyerler ve uzun saatler ayakta kalan çalışanlar işçi sağlığı ve güvenliğinin ne kadar tehdit altında olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Taşcıer, bu olumsuz koşulların ortadan kaldırılması ve denetimlerin yapılmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asli görevi olduğunu vurguladı.

