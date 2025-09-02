DOLAR
CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Savunma Sanayisinde Yapısal Sorunlar Çözülmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayisindeki başarıları överken yapısal sorunların çözülmesi, şeffaf proje yönetimi ve liyakat vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:14
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları değerlendirdi ve bu başarıların sürdürülebilirliği için atılması gereken adımları açıkladı.

Başarılar ve somut veriler

Bağcıoğlu, BAYKAR ve TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının dünya çapında marka haline geldiğini ve 2024'te 7,1 milyar dolarlık savunma sanayisi ihracatının önemli bir bölümünü oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca TUSAŞ liderliğinde geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Bağcıoğlu, "İnsansız hava araçlarımızdan Milli Muharip Uçak KAAN'a, MİLGEM projesinden ATMACA güdümlü mermisi ve AKYA torpidosuna kadar elde edilen kazanımlar, milletimizin ortak gururudur. Savunma sanayisindeki başarıların sürdürülebilirliğini sağlamak ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her geçen gün daha da geliştiğini gördüğümüz modern tehditlere karşı hazırlığını güçlendirmek için yapısal sorunların çözülmesi gerekmektedir." dedi.

Uyarılar: Yönetim, planlama ve bağımlılık

Bağcıoğlu, hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik atılan adımların kritik önem taşıdığını belirtirken, savunma sanayisinin parlak tablosunun proje yönetimi, planlama ve yapısal sorunlarla gölgelendiğini vurguladı. Karşılaşılan sorunların sektörün potansiyelini tam manasıyla hayata geçirmesini engellediğini söyledi.

Kritik projelerde yaşanan gecikmelere ve motor ile elektronik sistemlerde devam eden dışa bağımlılığa dikkat çeken Bağcıoğlu, bu sorunların çözümü için somut reformlar önerdi.

Öneriler ve CHP'nin taahhütleri

Bağcıoğlu, savunma sanayisinin gelişimi için etkin ve şeffaf proje yönetimi, liyakat esaslı personel politikası, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yeniden yapılandırılması ve bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

CHP'nin olası iktidarında savunma sanayisi ihalelerinde şeffaf ve rekabetçi bir ortam oluşturulacağını belirten Bağcıoğlu, "CHP iktidarında, Türk savunma sanayisinin daha da ileriye götürülmesi için tedbirler alınacak; etkin, koordineli, dinamik, adil, şeffaf ve denetlenebilir proje yönetimi ile kayırmacılıktan uzak, siyasi girdilerin etkisinde olmayan personel yönetimi prensipleri esas alınacaktır." ifadesini kullandı.

Toplantıda öne çıkan vurgu, elde edilen başarıların korunup geliştirilmesi için kurumsal reformların ve yönetim disiplininin hayata geçirilmesi oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

