CHP'li Yüksel Taşkın'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Sert Eleştiri

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerini Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dile getirdi.

Taşkın, toplantıda bazı belediyelere gerçekleştirilen görevlendirmeleri hatırlattı ve son 25 günde yapılmış olan soruşturmalara dikkat çekti. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir paneldeki ifadeleri dolayısıyla hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan “şaibe” iddialarına ilişkin de yorum yapan Taşkın, partisinin her zaman çok adaylı yarışlara sahne olduğunu ve demokratik ortamda yönetimlerin el değiştirdiğini vurguladı.

Toplumun temel sorunlarının çözüm beklediğine işaret eden Taşkın, “İktidar milletvekillerinin yaşananları izlediğini” savundu. Yüksel Taşkın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, “Asla ve asla refah, adalet üretemez. Çoğunlukçu değil, çoğulcu bir parlamenter sistem kuracağız. Kuvvetler ayrılığını inşa edeceğiz. Asla mücadeleyi bırakmayacağız.” sözlerini sarf etti.