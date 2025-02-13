DOLAR
36,12 0,02%
EURO
37,75 -0,57%
ALTIN
3.387,26 -0,63%
BITCOIN
3.472.519,98 0,93%

CHP'li Yüksel Taşkın'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Sert Eleştiri

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Meclis'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, demokratik bir sistem vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:38
CHP'li Yüksel Taşkın'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Sert Eleştiri

CHP'li Yüksel Taşkın'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Sert Eleştiri

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerini Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dile getirdi.

Taşkın, toplantıda bazı belediyelere gerçekleştirilen görevlendirmeleri hatırlattı ve son 25 günde yapılmış olan soruşturmalara dikkat çekti. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir paneldeki ifadeleri dolayısıyla hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan “şaibe” iddialarına ilişkin de yorum yapan Taşkın, partisinin her zaman çok adaylı yarışlara sahne olduğunu ve demokratik ortamda yönetimlerin el değiştirdiğini vurguladı.

Toplumun temel sorunlarının çözüm beklediğine işaret eden Taşkın, “İktidar milletvekillerinin yaşananları izlediğini” savundu. Yüksel Taşkın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, “Asla ve asla refah, adalet üretemez. Çoğunlukçu değil, çoğulcu bir parlamenter sistem kuracağız. Kuvvetler ayrılığını inşa edeceğiz. Asla mücadeleyi bırakmayacağız.” sözlerini sarf etti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Yılı'nda Aile İletişim Atölyeleri Başlıyor
2
Bella Hadid, Filistin Destek Mesajıyla Dikkat Çekti
3
Danimarka, Ukrayna'nın NATO Üyeliğinde ABD ile Farklı Bakış Açılarına Sahip
4
Eric Schmidt: Yapay Zeka Terör Amaçlı Kullanılabilir
5
Adıyaman'da Kar Yağışı 360 Köy ve Mezra Yolunu Kapatıyor
6
Kırıkkale'de Yaralı Orman Baykuşuna Şefkat Eli
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüştü

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!