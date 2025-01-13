CHP'li Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın Gözaltına Alınmasını Değerlendirdi

CHP'li Zeybek: Gözaltı İşlemi Haksız ve Planlı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, bu durumu haksız bir operasyon olarak nitelendirdi. Zeybek, Akpolat'ın görev süresinin 6 yılını doldurduğuna dikkat çekerek, "İkametgahı belli, adresi belli, parti içindeki ve belediyedeki pozisyonu belli. Kendisine 'Şirketle ilgili bir soruşturma var' denildiğinde, çağrıldığı zaman gelir, ifadesini verir," ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi Önünde Basın Toplantısı

Akpolat'ın gözaltına alınması hakkında Beşiktaş Belediyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Zeybek, 9 kişinin gözaltında olduğunu belirtti. "Bir belediye başkan yardımcımız, iki belediye meclis üyemiz ve Beltaş çalışanı 5 arkadaşımız da şu an gözaltında," dedi.

Zeybek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, İstanbul'un en başarılı CHP'li belediyelerinden biri olan Beşiktaş'a yönelik bir algı operasyonu olduğunu savundu. Özellikle Esenyurt'tan başlayan bu sürecin, Beşiktaş Belediyesi'ni de kapsadığını vurguladı.

CHP Yönetimi Akpolat'ın Yanında

CHP yönetimi olarak Rıza Akpolat'ın arkasında olduklarını belirten Zeybek, yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ifade etti. "Buradan bir aklanmayla Beşiktaş Belediye Başkanımızın görevine geri döneceğini ümit ediyoruz," dedi.

Hukuk Komisyonu Süreci Takip Ediyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu an bir hukuk komisyonu oluşturduklarını ve süreci titizlikle takip ettiklerini belirtti. "Akpolat, dün babasını ziyaret etmek için şehir dışına çıktı. Çalışmalarımız devam ediyor," dedi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 39 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma; Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, belediye başkanları ve yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etme eylemleri üzerine odaklanıyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği, bu kişilerin arasında 12 belediye görevlisi ile birlikte 39 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın sözde liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin Beşiktaş Belediyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın sözde liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin Beşiktaş Belediyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.