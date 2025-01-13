CHP'li Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın Gözaltına Alınmasını Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasını eleştirerek destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:35
CHP'li Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın Gözaltına Alınmasını Değerlendirdi

CHP'li Zeybek: Gözaltı İşlemi Haksız ve Planlı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, bu durumu haksız bir operasyon olarak nitelendirdi. Zeybek, Akpolat'ın görev süresinin 6 yılını doldurduğuna dikkat çekerek, "İkametgahı belli, adresi belli, parti içindeki ve belediyedeki pozisyonu belli. Kendisine 'Şirketle ilgili bir soruşturma var' denildiğinde, çağrıldığı zaman gelir, ifadesini verir," ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi Önünde Basın Toplantısı

Akpolat'ın gözaltına alınması hakkında Beşiktaş Belediyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Zeybek, 9 kişinin gözaltında olduğunu belirtti. "Bir belediye başkan yardımcımız, iki belediye meclis üyemiz ve Beltaş çalışanı 5 arkadaşımız da şu an gözaltında," dedi.

Zeybek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, İstanbul'un en başarılı CHP'li belediyelerinden biri olan Beşiktaş'a yönelik bir algı operasyonu olduğunu savundu. Özellikle Esenyurt'tan başlayan bu sürecin, Beşiktaş Belediyesi'ni de kapsadığını vurguladı.

CHP Yönetimi Akpolat'ın Yanında

CHP yönetimi olarak Rıza Akpolat'ın arkasında olduklarını belirten Zeybek, yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ifade etti. "Buradan bir aklanmayla Beşiktaş Belediye Başkanımızın görevine geri döneceğini ümit ediyoruz," dedi.

Hukuk Komisyonu Süreci Takip Ediyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu an bir hukuk komisyonu oluşturduklarını ve süreci titizlikle takip ettiklerini belirtti. "Akpolat, dün babasını ziyaret etmek için şehir dışına çıktı. Çalışmalarımız devam ediyor," dedi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 39 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma; Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, belediye başkanları ve yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etme eylemleri üzerine odaklanıyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği, bu kişilerin arasında 12 belediye görevlisi ile birlikte 39 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın sözde liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin Beşiktaş Belediyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın sözde liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin Beşiktaş Belediyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Firari Şüpheli Aranıyor
2
Yunanistan, Bahçeköy Sınır Kapısını Yenileyecek
3
Gana'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 40'a Yükseldi
4
Resnick Ailesi, Los Angeles Yangınlarındaki Su Krizinin Merkezi Haline Geldi
5
Öz Orman-İş Sendikası'ndan Gelir Vergisi İndirimi Talebi
6
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: 'Ana Muhaefetin Elinde Kırmızı Kart Olmaz'
7
Bakan Kurum, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak