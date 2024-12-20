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CHP'li Zeybek'ten Mamak'taki Hayvan Barınağına Tepki ve İyileştirme Vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mamak'taki hayvan barınağına ilişkin incelemelerde bulundu ve iyileştirme taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:42
CHP'li Zeybek'ten Mamak'taki Hayvan Barınağına Tepki ve İyileştirme Vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'in Hayvan Barınağı Ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mamak'taki Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Zeybek, sokak hayvanlarının barınma koşullarına ilişkin sert açıklamalarda bulunarak, kapalı, ışık ve hava almayan, toprakla temas etmeyen yerlerde hayvanların barınmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etti.

Yerel Yönetimlerle İş Birliği

CHP'nin Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Parti Meclisi üyesi Baran Bozoğlu ile birlikte Mamak Belediyesi'ne ait barınakta inceleme yapan Zeybek, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'den barınaktaki mevcut koşullar hakkında bilgi aldı. Zeybek, barınakların fiziki koşullarının hızla iyileştirileceğini belirtti.

Hayvansever Personel Önceliği

Zeybek, barınaklarda çalışan personelin hayvansever ve alanında uzman olması gerektiğinin altını çizerken, partilerinin bu konuda belediyelere yönelik bir genelge yayımladığını vurguladı.

Zeybek, “Genel Başkanımız Özgür Özel bu konuda çok hassas. Kamuoyuna, olumsuzlukların hızla giderileceği mesajını güçlü bir şekilde vermeliyiz. Her eleştiriden ders çıkaracağız.” şeklinde konuştu.

Barınak Koşullarının İyileştirilmesi

Barınak koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalara hızla başlayacaklarını belirten Başkan Şahin, “Partimizin hayvan hakları politikalarını titizlikle uyguluyoruz. Barınağın bir yaşam merkezi olmasını hedefliyoruz.” ifadesinde bulundu.

Bu inceleme, hayvan hakları konusunda daha iyi standartların sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

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