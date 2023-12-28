CHP Lideri Özel'den asgari ücret çıkışı

Asgari ücret zammı, siyasi gündemin de en önemli konularından biri haline geldi. Hükümetin açıkladığı yeni asgari ücret rakamı, muhalefet partilerinin eleştirilerine neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni asgari ücrete sert tepki gösterdi. Özel, asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellemesi gerektiğini savundu.

Yeni asgari ücret zammı CHP cephesini kızdırdı. CHP Lideri Özgür Özel, asgari ücretin her 3 ayda bir revize edilmesi gerektiğini öne sürerken "Bu ülkenin geleceği için yapılacak en büyük yanlıştır." ifadelerini kullandı.

BU RAKAMIN HİÇBİR KIYMETİ YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni asgari ücrete sert bir şekilde karşı çıktı. Özel, asgari ücretin bugün ne alabileceği ile ilgili olduğunu ve Mart ayında enflasyon farkının verilmesi gerektiğini söyledi. Özel,

"Bu ülkenin insanlarını seviyorlarsa şunu yapsınlar desinler ki bunu ilan ettik ama Martta oturup enflasyon farkını bir daha vereceğiz bu yapılmadıktan sonra açıklanan rakamın hiçbir kıymeti yoktur." dedi.

ÜCRETE VERGİ HESAPLAMASININ DAHİL EDİLMESİ SORUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni asgari ücrete sert bir şekilde itiraz etti. Özel, asgari ücretin gelir vergisi hesaplamasında dikkate alınmasının bir sorun olduğunu ve bu nedenle asgari ücretlilerin maaşlarını kaybettiklerini söyledi. Özel,



"Bu yüzden asgari ücretin gelir vergisi hesaplanmasına dahil edildiği sistemde ücretliler bu ay aldıkları maaşı her bir kademeyi aştıktan sonra kaybetmektedirler." şeklinde ifadelerde bulundu.