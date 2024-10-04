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CHP Lideri Özel'den Bosna Hersek'teki Sel Faciasına Taziye Mesajı

Özgür Özel, Bosna Hersek'te yaşanan selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:29
CHP Lideri Özel'den Bosna Hersek'teki Sel Faciasına Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı'ndan Taziye Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketi sonucunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Üzüntü Dolu Mesaj

Özel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bosna Hersek'in güneyindeki Jablanica ve Konjic kentlerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle can kayıpları yaşandığını öğrenmekten derin bir üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Bosna Hersek halkına başsağlığı diliyorum."

Bu olay, bölgedeki zorlu hava koşullarının yol açtığı felaketler arasında yer alıyor ve CHP, bölge halkının yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.

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