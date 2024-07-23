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CHP Lideri Özel'den Erzurum Kongresi'nin 105. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:56
CHP Lideri Özel'den Erzurum Kongresi'nin 105. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

Erzurum Kongresi'nin 105. Yılı Kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

Milli İrade Vurgusu

Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "105 yıl önce Erzurum Kongresi'nde vatanın birliği ve bütünlüğü ortaya konmuş, tek adam iradesi reddedilerek, milli iradenin altı çizilmiştir. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve kongre katılımcılarını rahmetle ve minnetle anıyorum."

Bu anlamlı kutlama, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir.

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