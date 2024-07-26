CHP Lideri Özel'den İsrail'e Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Açıklamalar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.
Sosyal Medyadan Mesaj Paylaştı
Özel, sosyal medya aracılığıyla duyurduğu mesajında, "İsrail'in, görevini icra eden TRT Haber ekibine yönelik saldırısını reddediyorum. Bu saldırıda yaralanan kameraman Ömer Avvad için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail, gerçeklerin gün yüzüne çıkması için Filistin'de görev yapan basın mensuplarına karşı saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.
Basın Özgürlüğü Vurgusu
Özgür Özel, basın özgülüğünün son derece önemli olduğunu belirterek, gazetecilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.