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CHP lideri Özel kürsüden seslendi: “Gelecekte Türkiye’yi yönetecek olan partiyiz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, 11. yıldönümü nedeniyle Gezi’ye de selam gönderdi.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 14:57
CHP lideri Özel kürsüden seslendi: “Gelecekte Türkiye’yi yönetecek olan partiyiz”

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, Gezi Parkı’ndan İsrail saldırılarına, İliç maden faciasından sokak hayvanlarına kadar pek çok konuyu ele aldı.

CHP lideri Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Gelecekte Türkiye’yi yönetecek olan partiyiz”

“Dış politikayı savunmayı sürdüreceğiz. Türkiye’de bir muhalefet partisi olabilir ancak yurt dışında biz bir Türkiye partisiyiz. Asıl önemlisi ise gelecekte Türkiye’yi yönetecek olan partiyiz. Nisan ayında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde bir konuşma yapmış ve burada Azerbaycan ile Konsey arasındaki gerilime dikkat çekmiş, Azerbaycan’ın uğramış olduğu haksızlığı dillendirmiştim. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız. Azerbaycan, konseyden çıkarıldı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Avrupa’da yeniden temsili için çağrımızı tekrarlıyoruz”

“Siyasi akrabalarımız Filistin Devleti’ni tanıdı”

“İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle 36 binden fazla insan öldü ve bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Uluslararası Adalet Divanı, saldırıları durdurma kararı vermiştir, ancak buna rağmen İsrail, Refah’ta çadır kampını bombaladı ve 40’tan fazla Gazzelinin ölmesine sebep oldu. İsrail’in katliamını bir kez de buradan kınıyorum. Dünya ülkelerini de İsrail’i kınamaya davet ediyorum. Daha önce siyasi akrabalarımızdan Filistin Devleti’nin tanımalarını istemiştim. Siyasi akrabalarımız tarafından yönetilmekte olan İspanya ve Norveç’i yanı sıra İrlanda’nın da Filistin’i tanıyacaklarını bilmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.”

“Dayanışma ve özgürlük ruhu ile Gezi’yi selamlıyorum”

“Türkiye tarihinin en geniş katılımlı ve en barışçıl gösterilerinden biri olan Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıldönümü bugün. Parka topçu kışlası yapılmasına karşı çıkan vatandaşların bir araya gelmesi ile başlayan bu hareket, toplumsal duyarlılık ve çevrenin korunması ile yaşam tarzlarına yapılan müdahalelere tepki göstermek için gerçekleşmiştir. Gezi’yi, dayanışma ve özgürlük ruhu ile bir kez daha buradan selamlıyorum. Can Atalay, Osman Kavala, Çiğdem Mater ve Tayfun Kahraman gibi isimlerin hala tutuklu olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlarımızın tutukluluk hali, bir hak ihlali durumudur ve bunu Bahçeli’yle olan görüşmede de dile getirdim. Bu arkadaşlarımızın tutuklu olması Anayasa’ya da aykırıdır. Erdoğan ve Bahçeli ile gerçekleştirdiğim görüşmelerde bu sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyledim. Bahçeli ve Erdoğan, Gezi için darbe girişimi diyor. Arkadaşlarımızın hemen her biri bu davadan 3 kez beraat etmesine rağmen içeride tutuluyor. Esaretleri artık son bulmalı.”

“Murat Kurum’un imzası var”

“İliç’te 13 Şubat’ta yaşanan toprak kayması nedeniyle 9 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 4’ünün cesedine ulaşıldı ama 5’i için aramalar sürüyor. O dönem, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Murat Kurum, ‘Belgelerde imzam yok’ demişti fakat 6 Ekim 2021'deki ÇED olumlu raporunun Bakanın oluru ve Murat Kurum'un imzası ile verilmiş olduğu görülüyor. Burada var olan heyelan riskine rağmen uyarı sisteminin yetersizliği ve acil eylem planının olmayışı, asli kusur olarak kabul edildi.”

“İnanılmaz bir vicdansızlık söz konusu”

“Ben bir eczacı olarak, ötenazi ilacının fiyatını da biliyorum. Oldukça yüksek fiyata sahip. Bunu tercih etmek, kısırlaştırmadan daha pahalıya patlıyor. Maliyeti bahane ederek önerdiğiniz sistemde maliyet 3 katına çıkmakta. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Burada inanılmaz bir vicdansızlık söz konusu. Feda edecek tek bir canımız yok. Büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatmak gerekiyor. Barınak sayılarını artırmak gerekiyor. Bu soru yokmuş gibi davranamayız.”

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