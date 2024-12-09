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CHP Lideri Özgür Özel, 2025 Bütçesinde Acil Çözümler Talep Etti

Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 2025 bütçesinde emekli, öğrenci ve esnafa yönelik acil çözümler istedi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 22:24
CHP Lideri Özgür Özel, 2025 Bütçesinde Acil Çözümler Talep Etti

CHP Lideri Özgür Özel, 2025 Yılı Bütçesinde Kritik Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinde yaptığı konuşmada, Suriye konusuna yönelik önemli mesajlar verdi. Özel, "Suriye'de, demokratik, kapsayıcı, hukukun üstünlüğüne dayalı bir rejim inşasından yana olmayan kesimlerden uzak durulmalıdır" dedi.

Asgari Ücret ve Emekli Maaşları

Özel, 2025 yılının ilk yarısında yeni asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini vurguladı. Ücret yükünün küçük esnaf ve KOBİ'lerin sırtına bırakılamayacağını ifade etti. Partisinin bu konuda hazırladığı bir kanun teklifini de hatırlatan Özel, emekli aylıklarına da değinerek, "16 milyon emeklinin ortalama maaşı 15 bin liradır. En düşük emekli maaşı, 2002'de 8 çeyrek altın alırken, bugün sadece 2,5 çeyrek altın alabilmektedir" dedi.

Öğrenciler İçin Acil Beslenme Needleri

Özel, öğrencilerin beslenme sorununu da gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısına seslendi: "CHP'li belediyeler, öğrenciler için sıcak yemek ve ücretsiz sağlıklı su vermeye hazırdır. Sadece buradan bir talimat bekliyoruz."

Dolaylı Vergi Eleştirisi

Özgür Özel, 2025 yılı bütçesinde dolaylı vergilerin oranının %65 olduğunu belirterek, bu durumun adaletsizliğine dikkat çekti. "Dolaylı vergiler, dünyanın en adaletsiz vergisidir. Yoksulu ezen, zengini kollayan bir düzendir" şeklinde konuştu.

Çocuklar ve Kadınlar Üzerindeki Baskılara Dikkat

Özel, ülke içindeki güvenlik sorunlarını dile getirirken, "Türkiye'de çocukların, kadınların ve bebeklerin güvende olmadığını savunuyorum. 12 yenidoğan, ihmal nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Suriye Politikasına Dair Eleştiriler

Özel, Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi için bir geçiş hükümetinin kurulması gerektiğini belirterek, "Türkiye, Suriye'ye barışçıl bir pencereden bakmalıdır. Aksi halde, istikrarsız bir yapıyla karşılaşma riskimiz var" uyarısında bulundu.

Hükümete Çağrı

Özel, sözlerini, "İktidara düşen, milletin iradesine saygı duymaktır. Hukuktan uzaklaşarak bu ülkeye daha fazla zarar verilmemelidir." diyerek tamamladı.

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