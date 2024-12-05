CHP Lideri Özgür Özel, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü Kutladı

Özgür Özel'den Kadın Hakları Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı önemli bir paylaşım ile kutladı. Özel, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90'ıncı yıl dönümünde, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Özel'in açıklamasında, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90'ıncı yıl dönümünde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde sürekli eleştirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki tüm engelleri kaldıracağımız iktidarımızın müjdesini veriyoruz" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşımla birlikte, CHP lideri toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerinin altını çizdi.