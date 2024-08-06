CHP Lideri Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kutlaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çerçevesinde gerçekleştirilen çeyrek finalde Çin'i 3-2'lik bir skorla yenerek tarihindeki ilk yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

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Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, takımın başarılarını takdirle karşıladığını dile getirerek, şu sözleri kaydetti:

"Paris'te Çin Halk Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadeleyle yenerek yarı finale yükselen voleybolcularımızı yürekten kutluyorum. Bize salonda büyük bir heyecan yaşatan milli takımımıza yarı finalde başarılar diliyorum."