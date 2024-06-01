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CHP lideri Özgür Özel ADD’de konuştu: “Tayfun Kahraman hepimiz yerine yatmakta”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) genel kuruluna katıldı. Burada yaptığı konuşmada Özel, Gezi Parkı eylemlerini anarak, “Tayfun Kahraman hepimizin yerine yatıyor” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 12:21
CHP lideri Özgür Özel ADD’de konuştu: “Tayfun Kahraman hepimiz yerine yatmakta”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin genel kuruluna katıldı ve burada konuşma yaptı. Özgür Özel, konuşmasında Gezi Parkı eylemleri ile ilgili mesajlar verirdi.

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili konuşan Özel, “Onlar dozerlerin önüne geçip çadır kurdurlar. Çardıları ise FETÖcüler yaktı. Direndiler ve çoğaldılar. 100’den 1000, 1000’den 10 bin olup 85 milyon oldular. Şimdi içeride yatan Tayfun Kahraman, ‘Yönetimi bize devredin’ demedi. Deseydi o zaman darbeci olurdu” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Tayfun Kahraman ile ilgili konuşmasına şu şekilde devam etti: “Buradan çıktıktan sonra bir kreşte mezuniyete gideceğim. Orada bir çocuk var, babası benim için bir şey yapıyor. Ben de onun için kızının mezuniyetine katılacağım. O çocuğun babası Tayfun Kahraman ve bugün o hepimizin yerine yatıyor.”

“Görevden alınsın dediğimiz üç emniyet müdürü 15 Temmuz’da darbeye kalkıştı”

Özgür Özel, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: “Ağaçları kesmeyin dedi. AVM ve Topçu Kışlası’na karşı çıktı. Gaz bombasını silah atıyor gibi atmayın, gözaltındakileri serbest bırakın, bu tür talimatları vermekte olan emniyet müdürlerini görevden alın dedi. Daha sonra görevden alınması istenen o üç emniyet müdürü, 15 Temmuz’da darbeye kalkıştılar.”

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