CHP Lideri Özgür Özel: 'Biz Biriz ve İktidarı Alacağız!'

Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda partinin birliğine vurgu yaptı ve muhalefeti böldürmeyeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:54
CHP Lideri Özgür Özel: 'Biz Biriz ve İktidarı Alacağız!'

CHP Lideri Özgür Özel, İktidar Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz biriz ve beraberiz. Bu partiyi böldürtmeyiz. Muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız," dedi.

Sinan Ateş'in Ailesiyle Görüştü

Toplantıda, Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ile görüştüğünü aktardı. Saniye Ateş'in, "ölümle tehdit edildiğini" kendisine söylediğini belirtti.

MHP'ye Eleştiriler

Özel, MHP'nin önemli bir parti olduğunu vurgulayarak, "Ülkü Ocakları bir bütün olarak asla suçlanamaz. Ancak, bu siyasi partiyi suç işleyenler içinde var diye ayıklamayı bırakıp aklamak yerine onları aklayıp partiyi bu hale getirmenin hesabını gerçek Ülkücüler ve MHP'liler soracaktır," ifadelerini kullandı.

Sivil Darbe İfadesi

Özel, Türkiye’nin şu anda sivil darbe dinamiğinin işlediği bir süreç içinde olduğunu belirterek, "Darbeyi askerler yaparsa askeri darbedir, siviller yaparsa sivil darbedir," diye konuştu.

CHP'nin Tutumu

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde CHP'nin meclisin açılması için çağrı yaptığını hatırlatan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teokuduğu bir şiir nedeniyle aldığı siyasi yasakla ilgili, CHP'nin bu durumu desteklemediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

İmamoğlu Hakkında Açılan Dava

Özel, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 5 ayrı davada 25 yıl hapis ve 5 ayrı siyasi yasak talep edildiğini hatırlattı. "Belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz tutuklanıyor. Bu da bir sivil darbe girişimidir," dedi.

Darbelere Karşı Dimdik Ayaktayız

Son olarak, Özel, "Bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz, dahil olduğunuz bir darbe ittifakını görmüyor değiliz. Biz bu darbeye teslim olmayız," diyerek partisine ve muhalefete olan inancını yineledi.

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