CHP lideri Özgür Özel: “Büyük Emekli Mitingi yapacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, katılmış olduğu bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Canlı yayın esnasında soruları yanıtlayan Özel, kendisine erken seçimle ilgili yöneltilen soruya “Yerel seçimlerden sonra böyle bir tartışma başlatmak istemiyordum ama emeklilerin ve gençlerin sesi duyulmuyorsa, millet erken seçim istiyorsa ben de ‘haydi gidelim’ derim. Böyle giderse olabilir” sözleriyle cevap verdi.

Özgür Özel, yakın bir tarihte ‘Büyük Emekli Mitingi’ yapacaklarını ve çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.

“Randevuyu Çankaya’ya verirse memnun olurum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılacak olan görüşme üzerine ise Özel, “MYK, bugün 4. kez toplanacak. Önceki dönem genel başkanlarla da görüşmeyi planlıyorum. Biz, tek kişi üzerinden karar veren bir parti değiliz. Bu nedenle istişare edip ortak bir karar alıyoruz. Görüşmeleri tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanı’ndan randevu talep edeceğiz. Umarım görüşme Çankaya’da olur. Ama Beştepe derlerse de mekan tartışması yüzünden bu önemli görüşmeyi heba edemeyiz. İçerik, yerden çok daha önemli” dedi.