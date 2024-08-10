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CHP Lideri Özgür Özel'den Anafartalar Zaferi Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anafartalar Zaferi'nin 109. yılı için duygusal bir mesaj paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:13
CHP Lideri Özgür Özel'den Anafartalar Zaferi Mesajı

Özgür Özel'den Anlamlı Mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlamak amacıyla duygusal bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan bu zaferin anlamına vurgu yaptı.

Şehitlerimizi Unutmadı

Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale Savaşı'nın ve 1. Dünya Savaşı'nın kritik eşiği olan Anafartalar Zaferi'nin yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

Bu anlamlı gün dolayısıyla yapılan bu paylaşımlar, Türk milletinin kahramanlık tarihini yeniden hatırlamasına vesile olmaktadır.

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