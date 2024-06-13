CHP Lideri Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt! “Bu sorunları ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözeriz”

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye cevap: Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözeriz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dakika açıklamasında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı yazılı açıklamaya yanıt verdi. Özel, Bahçeli’nin açıklamasına ilişkin, “Sayın Bahçeli böyle bir kolaycılık yapmasın, memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözeriz” dedi.



Özel, Bahçeli’nin yazılı açıklamasına çok fazla nefes israf edip kamuoyunda yaratılmaya çalışılan suni tartışmalarla meşgul etmek istemediğini belirtti. “Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı’nın sorunu Cumhur İttifakı’nın sorunudur. Bizim değil” diyen Özel, ittifak ortağının olmadığını ve bu yüzden kimseyle bir tartışma veya gerginlik yaşamadığını ifade etti.

Özel, Bahçeli’ye bir davette bulundu ve “Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı. O yüzden siyasi partileri birleştirmeye veya CHP ile bir başka siyasi partiye ittifak teklif etmesine gerek yok. Gelsin Türkiye İttifakı’na katılsın” dedi.

Özel, Bahçeli’ye ve MHP’ye bir mesaj göndererek, “Bize kimse ittifak falan önermesin. Çünkü bugünün sorumluları bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli böyle bir kolaycılık yapmasın, memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözeriz” dedi.

Özel, MHP’nin saygın üyelerden oluşan bir parti olduğunu ve bu üyelerin Bahçeli ve MHP yönetiminden yaka silktiğini belirtti. Özel, “Samimi ülkücülerle MHP’lilerle konuşan herkes o iki ismin partiyi temsil etmediğini, partinin ve hareketlerinin sırtında yük olduğunu söylüyorlar zaten” dedi.