CHP Lideri Özgür Özel'den Büyük Taarruz'un 102. Yılına Özel Mesaj

Özgür Özel'den Anlamlı Mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu önemli tarihin anlamına vurgu yaptı.

Büyük Taarruz'un Önemi

Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı: "26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'la, antiemperyalist bir başkaldırının zaferle sonuçlanacağını tüm dünyaya gösterdik. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum."

Bu mesajla, tarihimizdeki önemli zaferlerden birine dikkat çeken Özgür Özel, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin gururunu bir kez daha dile getirdi.