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CHP Lideri Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:16
CHP Lideri Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için anlamlı bir mesaj paylaştı.

Cumhuriyetin Değeri

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, cumhuriyetin önemine dikkat çekerek, "Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bayram Kutlaması

Özgür Özel, mesajının sonunda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

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