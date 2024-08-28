CHP Lideri Özgür Özel'den eğitim ve sanat açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burhaniye Festivalinde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nde yaptığı konuşmada, Türkiye eğitim sisteminin önemli sorunlarına değindi. 'Bilimi, tartışmayı, araştırmayı, soru sormayı önceleyen bir nesil yetiştirmek zorundayız.' dedi.

Eğitimde Reform Çağrısı

Burhaniye'deki festivalin açılışında, Balıkesir'deki ekonomik sorunlara da dikkat çekti. Özel, 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi büyük bir borç yükü ile devraldı. Türkiye'de ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyoruz.' şeklinde konuştu.

Özel, ayrıca eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayarak, 'Almanya'nın eğitim politikalarını örnek almalı, halkın çocuklarına en iyi eğitimi verme hedefinde ilerlemeliyiz.' ifadesini kullandı.

Sanatçı Suavi'nin Konseri İptal Edildi

Özel, Türkiye'de son iki yılda birçok festivalin iptal edildiğini belirtti. Özellikle Suavi'nin konserinin iptal edilmesine yönelik tepkilerini dile getirerek, 'Sanatçılarımızın dünya görüşünden dolayı hedef alınmasına izin vermeyeceğiz.' ifadelerinde bulundu.

Gelecek İçin Ümidini İfade Etti

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği sonuçları hatırlatarak, 'Partimizin iktidara gelmesi için mücadele edeceğiz.' dedi ve halkın refahı için çalışacaklarını belirtti. Festival kapsamında müzik, dans ve tiyatro performansları yer alacak; etkinlikler 1 Eylül'de sona erecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Meydanı'nda belediye tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Meydanı'nda belediye tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Meydanı'nda belediye tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Meydanı'nda belediye tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Meydanı'nda belediye tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Meydanı'nda belediye tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Meydanı'nda belediye tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Meydanı'nda belediye tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Meydanı'nda belediye tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Meydanı'nda belediye tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.