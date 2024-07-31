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CHP Lideri Özgür Özel'den Genco Erkal'a Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 86 yaşında hayatını kaybeden Genco Erkal için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:20
CHP Lideri Özgür Özel'den Genco Erkal'a Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Genco Erkal İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 86 yaşında vefat eden ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal için bir taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya üzerinden duyuruda bulunan Özel, sanatçının kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Mesajında Sanatçının Önemi Vurgulandı

Özel, mesajında şöyle ifade etti: "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." Bu vesileyle, Genco Erkal'ın Türk tiyatrosuna katkıları ve mirası yeniden anılmış oldu.

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