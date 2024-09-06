CHP Lideri Özgür Özel'den İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sivil Aktivist Eygi'ye Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine yönelik sert bir açıklama yaptı. Eygi, Batı Şeria'da gerçekleştirilen bir saldırıda başından vurularak yaşamını yitirmişti.

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Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla şunları kaydetti: "İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırısında başından mermiyle vurulan 26 yaşındaki evladımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

Özel, aynı zamanda İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını kınayarak, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekti. "İsrail'in sivillere yönelik saldırısını ve Filistin'e yapılan zulmü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.