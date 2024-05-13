CHP lideri Özgür Özel’den ‘kamuda tasarruf paketi’ değerlendirmesi: “Saray ilk kez genelge kapsamında”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde açıklanan ‘kamuda tasarruf paketi’ni değerlendirdi. Özel, “Yeni bir istihdam alanı yaratılmıyor, işçiye ve emekçiye zam yok. Artık biraz servetine servet katanlara yönelmek gerek. Oraya yönelsinler. Bir dünya işsiz var” şeklinde konuştu.
Daha önce 7 kere bu konuyla ilgili genelge yayınlandığını ifade eden Özel, “Bu paket de 8. oldu. Demek ki önceki 7 genelgeye kendileri uymamış. Ancak bu kez Saray’ı da genelge kapsamına almışlar” dedi.