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CHP lideri Özgür Özel’den ‘kamuda tasarruf paketi’ değerlendirmesi: “Saray ilk kez genelge kapsamında”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (13 Mayıs) Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tarafından açıklanmış olan ‘kamuda tasarruf paketi’ ile ilgili konuştu. Özel, “Bugüne kadar 7 kez yapıldı, bu da 8. oldu. Bu durum, 7 kez genelgeye uyulmadığını gösteriyor. Ancak ilk defa Saray da genelge kapsamında yer almış” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 15:41
CHP lideri Özgür Özel’den ‘kamuda tasarruf paketi’ değerlendirmesi: “Saray ilk kez genelge kapsamında”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde açıklanan ‘kamuda tasarruf paketi’ni değerlendirdi. Özel, “Yeni bir istihdam alanı yaratılmıyor, işçiye ve emekçiye zam yok. Artık biraz servetine servet katanlara yönelmek gerek. Oraya yönelsinler. Bir dünya işsiz var” şeklinde konuştu.

Daha önce 7 kere bu konuyla ilgili genelge yayınlandığını ifade eden Özel, “Bu paket de 8. oldu. Demek ki önceki 7 genelgeye kendileri uymamış. Ancak bu kez Saray’ı da genelge kapsamına almışlar” dedi.

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