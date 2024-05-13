CHP lideri Özgür Özel’den ‘kamuda tasarruf paketi’ değerlendirmesi: “Saray ilk kez genelge kapsamında”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (13 Mayıs) Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tarafından açıklanmış olan ‘kamuda tasarruf paketi’ ile ilgili konuştu. Özel, “Bugüne kadar 7 kez yapıldı, bu da 8. oldu. Bu durum, 7 kez genelgeye uyulmadığını gösteriyor. Ancak ilk defa Saray da genelge kapsamında yer almış” ifadelerini kullandı.