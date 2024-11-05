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CHP Lideri Özgür Özel'den Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 22:46
CHP Lideri Özgür Özel'den Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında yaşanan talihsiz kazada şehit düşen Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajında Şunları Belirtti

Özel, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucunda şehit olan Teğmenimiz Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." şeklinde duygularını ifade etti.

Bu üzücü olay, güvenlik güçleri arasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor ve Türkiye genelinde tepkilere yol açıyor.

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