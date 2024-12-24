CHP Lideri Özgür Özel'den Sığınmacılar ve İş Kazaları Üzerine Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin askeri ve siyasi istikrara kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Özel, "Suriye'nin hızlı şekilde hem askeri hem siyasi istikrara kavuşması, dünyadan bulunacak çok yüksek kaynaklarla yaşanılabilir hale getirilmesi ve Türkiye'deki tüm sığınmacıların ülkelerine dönecekleri doğru bir planın takvimlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamayı örnek göstererek, "Bu çağda, teknolojide, dünyanın hiçbir yerinde gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde böyle kazalar, patlamalar, böylesine hiç yoktan ölümler olmuyor," dedi. Kazaların sorumlularının tespit edilmesi için takipte olacaklarını belirten Özel, hepsinin arkasında çözümler arayacaklarını belirtti.

Son 22 yılda meydana gelen iş kazalarına dikkat çeken Özel, AK Parti döneminde 34 bin işçinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ayrıca, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 51. yılına ilişkin anma törenine katılacaklarının altını çizdi.

Muğla'daki ambulans helikopter kazasıyla ilgili de konuşan Özel, "Son derece şüpheli bir durum" ifadesini kullandı ve gereken incelemelerin yapılacağını kaydetti. Ayrıca, Erzincan'da yaşanan altın madeni heyelanı sonucunda 9 işçinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, bu olayı da yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Buna ek olarak, Antalya'daki bir otelde staj yaptığı sırada ölen lise öğrencisi Burak Oğraş'ın dosyasını gündeme getiren Özel, adalet mücadelesinin süreceğini vurguladı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a seslenerek, konuyu bir anne olarak ele almasını istedi.

Özel, son olarak, Fas'ta gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'ndaki görüşmelerden bahsederek, Suriye için hızlı bir çözüm önerisi sundu. "Dünya para vermeye hazır, Avrupa işbirliğine hazır. Herkes memleketine dönecektir," dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.